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Перший номер "Реала" перехворів на коронавірус

Тест Тібо Куртуа на коронавірус показав позитивний результат.

Перший номер "Реала" перехворів на коронавірус
Тібо Куртуа
Фото: EPA/UPG

Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа після прибуття в бельгійський національний центр "Тібузе" пройшов тестування на коронавірус.

Тест показав позитивний результат, повідомляє Dhnet.

Однак 28-річного Тібо не відсторонили від тренувального процесу, він не покинув розташування національної команди.

Згідно зі встановленими протоколами, проведено аналіз крові, який підтверджує зникнення вірусу з тіла голкіпера "Реала". Тому Куртуа займався в загальній групі.

Нагадаємо, що Бельгія в Лізі націй 5 вересня зустрінеться з командою Данії, а через 3 дні - з Ісландією.

Додамо, що бельгієць не контактував з українським воротарем "бланкос" Андрієм Луніним, оскільки команда перебувала у відпустці.

Лунін же перебуває в розташуванні збірної України.

Сьогодні команда Андрія Шевченка проведе у Львові стартовий матч другого розіграшу Ліги націй проти команди Швейцарії.

Початок поєдинку о 21:45 за Києвом.

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