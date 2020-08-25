Футболіст "Реала" став володарем п'яти трофеїв за сезон, зігравши лише 10 матчів

Захисник "Реала" Альваро Одріосола, який другу половину сезону провів в оренді в "Баварії", став володарем п'яти трофеїв, повідомляє Marca.
24-річний баск провів у Прімері за "королівський клуб" лише 4 матчі. Проте це дозволило Альваро отримати золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Іспанії.
Також він був у заявці на матч Суперкубка Іспанії, хоч і не вийшов на поле, але теж удостоєний медалі.
За "Баварію" Одріосола виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів. За мюнхенців він зіграв за цей час у 6 матчах.
Усього за сезон Одріосола провів на полі 613 хвилин. У середньому кожні 2 години ігрового часу Альваро вигравав трофей.
Одріосола перейшов у "Реал" влітку 2018 року з "Реала Сосьєдад". Сума трансферу склала €30 млн. Контракт захисника з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року.