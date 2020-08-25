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Футболіст "Реала" став володарем п'яти трофеїв за сезон, зігравши лише 10 матчів

Дивовижне поряд.

Футболіст "Реала" став володарем п'яти трофеїв за сезон, зігравши лише 10 матчів
Альваро Одріосола (у центрі)
Фото: EPA/UPG

Захисник "Реала" Альваро Одріосола, який другу половину сезону провів в оренді в "Баварії", став володарем п'яти трофеїв, повідомляє Marca.

24-річний баск провів у Прімері за "королівський клуб" лише 4 матчі. Проте це дозволило Альваро отримати золоту медаль за перемогу в чемпіонаті Іспанії.

Також він був у заявці на матч Суперкубка Іспанії, хоч і не вийшов на поле, але теж удостоєний медалі.

За "Баварію" Одріосола виграв Бундеслігу, Кубок Німеччини і Лігу чемпіонів. За мюнхенців він зіграв за цей час у 6 матчах.

Усього за сезон Одріосола провів на полі 613 хвилин. У середньому кожні 2 години ігрового часу Альваро вигравав трофей.

Альваро Одріосола
Фото: EPA/UPG
Альваро Одріосола

Одріосола перейшов у "Реал" влітку 2018 року з "Реала Сосьєдад". Сума трансферу склала €30 млн. Контракт захисника з мадридським клубом розрахований до літа 2024 року.

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