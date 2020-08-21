Команди вже пожартували з цього приводу.

Чемпіон України "Шахтар" і віцечемпіон Англії "Манчестер Сіті" в наступному сезоні Ліги чемпіонів не зіграють в одній групі, як це було протягом останніх трьох сезонів.

Річ у тім, що обидві команди потрапили до другого кошика, отже, жереб не зможе звести їх в одну групу.

Додамо, що "гірники" мають жалюгідний результат у протистоянні з "городянами": з шести матчів "Шахтар" виграв лише один (2017 рік - 2:1) і так само один раз розійшовся внічию (1:1), тоді як загальна різниця м'ячів - 3:16.

"Манчестер Сіті" у своєму твіттері відреагував на потрапляння в один кошик при жеребкуванні з "Шахтарем".

"Це була гарна поїздка, "Шахтар".

Гірники відповіли GIF-зображенням із засмученою дитиною і підписом "Побачимося в плей-оф".