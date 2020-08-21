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Два європейські гранди сконтактували з батьком Мессі з приводу трансферу Лео

ПСЖ і "Інтер" уже вишикувалися в чергу.

Два європейські гранди сконтактували з батьком Мессі з приводу трансферу Лео
Ліонель Мессі
Фото: Twitter

Одразу два фіналісти нинішньої єврокампанії - "Парі Сен-Жермен" і "Інтер" - зацікавлені в підписанні Ліонеля Мессі, повідомляє Mundo Deportivo.

Обидва топклуби активізувалися після того, як вчора Мессі на зустрічі з новим головним тренером "Барселони" Рональдом Куманом заявив, що воліє покинути "Ноу Камп".

Представники паризького і міланського клубів уже сконтактували з батьком Мессі, щоб оцінити перспективність трансферу.

Контракт Мессі із "Барселоною" добігає влітку 2021 року. У контракті аргентинця прописана клаусула в розмірі 700 млн євро. Однак через рік Лео може піти безкоштовно, в статусі вільного агента.

У сезоні 2019/2020 на рахунку Мессі - 31 гол і 26 асистів у 44 матчах за "блаугранас" у всіх турнірах.

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