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Лукаку в матчі проти "Шахтаря" встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

"Гірники" виступили співавторами цього досягнення.

Тепер можна і інтерв'ю дати
Фото: EPA/UPG
Тепер можна і інтерв'ю дати

Напередодні в півфіналі Ліги Європи "Шахтар" зазнав гучної поразки від міланського "Інтера" (0:5).

Дублем відзначився Ромелу Лукаку. Тим самим 27-річний бельгієць продовжив свою гольову серію в Лізі Європи до 10 матчів поспіль, що є новим рекордним досягненням цього турніру.

Почав Ромелу свою гольову кампанію в єврокубку ще 2014 року, виступаючи за "Евертон".

У наступні роки, захищаючи кольори "Манчестера Юнайтед" і "Інтера", він засмучував голкіперів "Вольфсбурга", "Янг Бойз", "Динамо Київ", "Лудогорця", "Хетафе", "Баєра" і, нарешті, "Шахтаря".

У цих матчах Ромелу набрав 18 очок за системою гол+пас (14 голів і 4 асисти).

Крім того, тепер на рахунку Лукаку - 33 голи в дебютному сезоні в складі "Інтера". Рекордсмен клубу за цим показником бразилець Роналдо у своєму дебютному сезоні забив 34 голи. У Лукаку залишився один матч, щоб побити цей рекорд - 21 серпня "Інтер" зіграє у фіналі Ліги Європи з "Севільєю".

Додамо, що бельгієць у нинішньому сезоні провів уже 50 ігор за Nerazzurri. Більше ігор в одному сезоні за "Інтер" провели тільки Cамюель Ето'о (53) і Хав'єр Занетті (52).

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