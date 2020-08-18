Лукаку в матчі проти "Шахтаря" встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Напередодні в півфіналі Ліги Європи "Шахтар" зазнав гучної поразки від міланського "Інтера" (0:5).
Дублем відзначився Ромелу Лукаку. Тим самим 27-річний бельгієць продовжив свою гольову серію в Лізі Європи до 10 матчів поспіль, що є новим рекордним досягненням цього турніру.
𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! Lukaku has scored in a record 10 consecutive UEL games! 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/O5WaHtt0zk— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020
Почав Ромелу свою гольову кампанію в єврокубку ще 2014 року, виступаючи за "Евертон".
У наступні роки, захищаючи кольори "Манчестера Юнайтед" і "Інтера", він засмучував голкіперів "Вольфсбурга", "Янг Бойз", "Динамо Київ", "Лудогорця", "Хетафе", "Баєра" і, нарешті, "Шахтаря".
У цих матчах Ромелу набрав 18 очок за системою гол+пас (14 голів і 4 асисти).
18 - Romelu Lukaku has been directly involved in 18 goals in his last 10 UEFA Europa League matches (14 goals & 4 assists). The Belgian striker has scored in a record 10 successive games in the competition. Streak. pic.twitter.com/oFn0lybiXI— OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020
Крім того, тепер на рахунку Лукаку - 33 голи в дебютному сезоні в складі "Інтера". Рекордсмен клубу за цим показником бразилець Роналдо у своєму дебютному сезоні забив 34 голи. У Лукаку залишився один матч, щоб побити цей рекорд - 21 серпня "Інтер" зіграє у фіналі Ліги Європи з "Севільєю".
Most goals in a debut season for Inter ⬇️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020
🇧🇷 Ronaldo: 34
🇧🇪 Lukaku: 33
𝙒𝙞𝙡𝙡 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙧𝙚𝙥𝙚𝙖𝙩 𝙞𝙩𝙨𝙚𝙡𝙛?#UEL #UELfinal pic.twitter.com/68p38DQOcZ
Додамо, що бельгієць у нинішньому сезоні провів уже 50 ігор за Nerazzurri. Більше ігор в одному сезоні за "Інтер" провели тільки Cамюель Ето'о (53) і Хав'єр Занетті (52).
50 - Romelu #Lukaku plays his 50th game with #Inter in all competitions, more than any other player in #SerieA 2019-20 and first Inter’s player to reach this milestone in a single campaign since Zanetti (52) and Eto'o (53) in 2010-11. Certainty.#InterShakhtar pic.twitter.com/jYJuAM9nO2— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 17, 2020