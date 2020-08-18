Лукаку в матчі проти "Шахтаря" встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Фото: EPA/UPG Тепер можна і інтерв'ю дати

Напередодні в півфіналі Ліги Європи "Шахтар" зазнав гучної поразки від міланського "Інтера" (0:5).

Дублем відзначився Ромелу Лукаку. Тим самим 27-річний бельгієць продовжив свою гольову серію в Лізі Європи до 10 матчів поспіль, що є новим рекордним досягненням цього турніру.

𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬! Lukaku has scored in a record 10 consecutive UEL games! 👏👏👏#UEL pic.twitter.com/O5WaHtt0zk — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Почав Ромелу свою гольову кампанію в єврокубку ще 2014 року, виступаючи за "Евертон".

У наступні роки, захищаючи кольори "Манчестера Юнайтед" і "Інтера", він засмучував голкіперів "Вольфсбурга", "Янг Бойз", "Динамо Київ", "Лудогорця", "Хетафе", "Баєра" і, нарешті, "Шахтаря".

У цих матчах Ромелу набрав 18 очок за системою гол+пас (14 голів і 4 асисти).

18 - Romelu Lukaku has been directly involved in 18 goals in his last 10 UEFA Europa League matches (14 goals & 4 assists). The Belgian striker has scored in a record 10 successive games in the competition. Streak. pic.twitter.com/oFn0lybiXI — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2020

Крім того, тепер на рахунку Лукаку - 33 голи в дебютному сезоні в складі "Інтера". Рекордсмен клубу за цим показником бразилець Роналдо у своєму дебютному сезоні забив 34 голи. У Лукаку залишився один матч, щоб побити цей рекорд - 21 серпня "Інтер" зіграє у фіналі Ліги Європи з "Севільєю".

Most goals in a debut season for Inter ⬇️



🇧🇷 Ronaldo: 34

🇧🇪 Lukaku: 33



𝙒𝙞𝙡𝙡 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙮 𝙧𝙚𝙥𝙚𝙖𝙩 𝙞𝙩𝙨𝙚𝙡𝙛?#UEL #UELfinal pic.twitter.com/68p38DQOcZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 17, 2020

Додамо, що бельгієць у нинішньому сезоні провів уже 50 ігор за Nerazzurri. Більше ігор в одному сезоні за "Інтер" провели тільки Cамюель Ето'о (53) і Хав'єр Занетті (52).