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Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі потрапив в расистський скандал

Тепер потрібно бути пильними.

Чемпіон світу Тайсон Ф'юрі потрапив в расистський скандал
Тайсон Фьюрі
Фото: EPA/UPG

32-річний чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) може виявитися в центрі расистського скандалу.

Під час святкування свого Дня народження, британець з особливим захватом проспівав такі рядки пісні "Juicy" відомого репера початку дев'яностих років Notorious B.I.G.

"Якщо ти не знав, то тепер ти знаєш, нигга" - "And if you do not know, now you know, nigga".

Цей епізод викликав хвилю обурення в боксерському істеблішменті. 

Зокрема, на це звернув увагу 51-річний екс-чемпіон світу за версією IBO в першій важкій вазі і в напівважкій ваговій категорії Антоніо Тарвер, який виклав це відео в соціальну мережу і запитав у своїх передплатників, чи можна миритися з цим в 2020 році.

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