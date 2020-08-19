Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Королі підробок: як виробництво фальшивих ліків в Україні стало злочином світового масштабу
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Андрій Єрмак: «Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія»
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Голова ГУР Міноборони назвав фейком версію про спецоперацію СБУ із російськими бойовиками "Вагнера"
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
Оприлюднено записи зі свідченнями виданих РФ бойовиків ПВК "Вагнер" про участь у війні на Донбасі (оновлено)
ГоловнаСпорт

"Валенсія" виплатила футболістам зарплату векселями

Клуб близький до банкрутства.

"Валенсія" виплатила футболістам зарплату векселями
Тренувальний процес триває
Фото: EPA/UPG

Іспанський футбольний клуб "Валенсія", який є 6-разовим чемпіоном країни і 8-разовим володарем Кубка Іспанії, перебуває за крок від банкрутства.

У бюджеті клубу відчувається дефіцит живих грошей. Через фінансові проблеми і негаразди з ліквідністю клуб не може виплатити зарплату футболістам за другу частину сезону-2019/2020. Замість грошей Рада директорів клубу запропонувала гравцям боргові розписки (векселі) з терміном закінчення у вересні 2021 року, повідомляє AS.

У "Валенсії" практично немає доходів через пандемію коронавірусу. Погіршує ситуацію той факт, що Los Murciеlagos, зайнявши лише 9 місце в Ла Лізі, на наступний сезон залишилися без єврокубків.

Фінансова директорка клубу Інма Ібаньєс особисто навідалася до футболістів, щоб повідомити, що клуб не здатний платити їм зарплату.

У зв'язку із цим мажоритарний акціонер "Валенсії" сінгапурський бізнесмен Пітер Лім мусив зробити фінансові вливання в клубний бюджет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також