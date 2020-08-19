"Валенсія" виплатила футболістам зарплату векселями

Іспанський футбольний клуб "Валенсія", який є 6-разовим чемпіоном країни і 8-разовим володарем Кубка Іспанії, перебуває за крок від банкрутства.

У бюджеті клубу відчувається дефіцит живих грошей. Через фінансові проблеми і негаразди з ліквідністю клуб не може виплатити зарплату футболістам за другу частину сезону-2019/2020. Замість грошей Рада директорів клубу запропонувала гравцям боргові розписки (векселі) з терміном закінчення у вересні 2021 року, повідомляє AS.

У "Валенсії" практично немає доходів через пандемію коронавірусу. Погіршує ситуацію той факт, що Los Murciеlagos, зайнявши лише 9 місце в Ла Лізі, на наступний сезон залишилися без єврокубків.

Фінансова директорка клубу Інма Ібаньєс особисто навідалася до футболістів, щоб повідомити, що клуб не здатний платити їм зарплату.

У зв'язку із цим мажоритарний акціонер "Валенсії" сінгапурський бізнесмен Пітер Лім мусив зробити фінансові вливання в клубний бюджет.