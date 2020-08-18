Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Терористи збили український Су-25 (оновлено)
Устоит ли Лукашенко?
Устоит ли Лукашенко?
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
Підозрюваний у справі Гандзюк Левін прибув до суду напівоголеним і заявив, що його били (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
На білоруських підприємствах тривають страйки, на МЗКТ прибув Лукашенко (оновлено)
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
Пішла з життя громадська діячка Марта Коломиєць
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
З нагоди 6-річчя інтронізації митрополита Онуфрія УПЦ МП поповнилася чотирма митрополитами і двома архієпископами
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
Велике будівництво: «нічого в нікуди»
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
У Росії помітили дві колони автозаків без маркувань, які рухаються в бік Білорусі
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
Мер Умані розпочав протест під Офісом президента, вимагаючи заборонити приїзд у місто хасидів
ГоловнаСпорт

Програш "Шахтаря" в півфіналі Ліги Європи затвердив дату проведення матчу Суперкубка України

25 серпня - на "Олімпійському".

Програш "Шахтаря" в півфіналі Ліги Європи затвердив дату проведення матчу Суперкубка України
Фото: upl.ua

Факт невиходу донецького "Шахтаря" в фінал Ліги Європи, який відбудеться 21 серпня, трансформував попередню дату проведення матчу за Суперкубок України - 25 серпня - в остаточну, інформує офіційний сайт Української прем'єр-ліги.

Цього разу, як і шість попередніх років, на нас чекає поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України: "українське класичне" - "Шахтар" vs "Динамо".

Новий розіграш Суперкубка України - XVII за ліком - уперше відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок - о 21:00.

Столиця України жодного разу не брала матч за Суперкубок. Крім Одеси, його проводили у Львові, Луганську, Полтаві, Запоріжжі та Сумах.

Фото: upl.ua

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також