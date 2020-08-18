Програш "Шахтаря" в півфіналі Ліги Європи затвердив дату проведення матчу Суперкубка України

Факт невиходу донецького "Шахтаря" в фінал Ліги Європи, який відбудеться 21 серпня, трансформував попередню дату проведення матчу за Суперкубок України - 25 серпня - в остаточну, інформує офіційний сайт Української прем'єр-ліги.

Цього разу, як і шість попередніх років, на нас чекає поєдинок між найтитулованішими футбольними клубами України: "українське класичне" - "Шахтар" vs "Динамо".

Новий розіграш Суперкубка України - XVII за ліком - уперше відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський", початок - о 21:00.

Столиця України жодного разу не брала матч за Суперкубок. Крім Одеси, його проводили у Львові, Луганську, Полтаві, Запоріжжі та Сумах.