Ультрас "Динамо" дещо пом'якшили риторику щодо Луческу

Фанати не відмовляться відвідувати ігри, але обмежать свою підтримку.

Ультрас "Динамо" на своєму сайті у Facebook виступили з черговою заявою напередодні старту нового футбольного сезону в Україні.

У заяві, зокрема, фани зазначають, що продовжать за змогою відвідувати матчі "Динамо", але обмежать свою підтримку через призначення Мірчі Луческу головним тренером і відсутність належної комунікації з клубом.

"Звертаємося до всіх, хто відвідує фан-сектори "Динамо" і хто хоче змін у клубі, для кого недопустимо нехтувати інтересами вболівальників.

''Динамо'' проведе перший матч чемпіонату України в п'ятницю. Як ми бачимо, всі дії керівництва клубу вказують на те, що їм абсолютно наплювати на вболівальників. Судіть самі: матч ставиться на робочий день о 17:00, за три дні до гри інформації про квитки немає, і невідомо, чи пустять уболівальників. До цього будь-яка інформація про дружні міжсезонні ігри дивом ховалася, трансляцій не було. Ось як виглядає здорове спілкування клубу з його прихильниками?

Виходячи з цього, ми уважно просимо вас прочитати наступні моменти:

1. Продовжуємо ходити на кожен домашній матч, відвідувати виїзні матчі клубу і всюди нагадуємо, до чого Суркіси довели "Динамо".

2. У новому сезоні підписок на фан-сектори не буде! Вони банально не мають сенсу, враховуючи незрозумілу ситуацію з глядачами на стадіонах.

3. Наші сектори на НСК ''Олімпійський'' (41-43) і стадіоні "Динамо" (20-21) залишаються колишніми. Це наш дім! Шукайте квитки в касах і купуйте найдешевшу цінову категорію.

4. Ми відмовляємося від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок і яскравих виступів, поки Мірча Луческу тренує київське "Динамо". Ми не будемо повністю підтримувати команду під його керівництвом.

5. Ми закликаємо відмовитися від усього, що може принести хоч якийсь прибуток клубу (наприклад, від шопінгу в офіційному магазині "Динамо") до тих пір, поки їх ставлення до фанатів не зміниться. Тільки найдешевші квитки на стадіонну позицію.

6. Будьте пильні! Брати Суркіси набрали тітушок для своїх цілей і різного роду фізичних протистоянь з шанувальниками. Після презентації Луческу цих платних спортсменів уже помітили на стадіоні. Завжди звертайте увагу на те, хто стоїть поруч".

# ДинамоБезСуркісів

# ДинамоБезЛуческу

Додамо, що вже найближчої п'ятниці "Олімпік" прийме "Динамо" в стартовому матчі нового сезону Favbet Ліги. Поєдинок пройде на стадіоні ім. Баннікова, початок зустрічі о 17:00.