Ультрас "Динамо" отказались от поддержки команды

Ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (WBC) заявили, что не будут поддерживать команду до тех пор, пока матчи будут проходить без зрителей. Об этом они написали в своей группе в Telegram.

"Есть разные точки зрения на эту ситуацию, потому что, с одной стороны, команду следует поддерживать везде и всегда. А с другой - игры без зрителей - это пародия на футбол. Без эмоций, страсти и атмосферы. Стоило бы просто завершить чемпионат, чем доигрывать его в таком виде как сейчас.

Поэтому ультрас WBC к восстановлению матчей со зрителями не будут присутствовать на стадионах в каком-либо виде.

Все предложения развесить баннеры на пустом секторе, поставить картонных фанатов, включить заряды из колонок или транслировать пиротехнические шоу на экранах мы воспринимаем как бутафорию, которая никогда не заменит настоящих эмоций и духа фанатского сектора", - отмечают фанаты.

Также ультрас собираются игнорировать ТВ-трансляции матчей и организацию таких показов у стадиона, предоставив каждому самостоятельно решать, где смотреть матчи команды.

"Мы не будем организовывать трансляции матчей возле стадиона. Смотреть матч под забором спортивной арены, дома перед телевизором или просто игнорировать его, ехать на выезд несмотря на транспортные ограничения, или беречь себя и родных, оставаясь дома - единственного правильного решения нет.

Поэтому каждый самостоятельно решает для себя как действовать в этой ситуации ... И, надеемся, что совсем скоро мы увидимся на трибунах!", - гласит сообщение.

Напомним, уже позлезавтра на НСК "Олимпийский" состоится встреча между "Динамо" и "Шахтером".