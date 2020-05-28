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Чемпион мира-2018 разорвал контракт с российским футбольным клубом, потому что ему не платят зарплату

Адиль Рами покидает "Сочи".

Чемпион мира-2018 разорвал контракт с российским футбольным клубом, потому что ему не платят зарплату
Адиль Рами
Фото: EPA/UPG

Адвокат чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции Адиля Рами Жюль Планк опубликовал заявление своего клиента, в котором 34-летний футболист выразил недовольство ситуацией в клубе, к которому он присоединился в феврале.

Рами утверждает, что "Сочи" не выполнил ни одну из договоренностей, и он вообще ни разу не получал зарплату, сообщает RMC Sport.

Планк, в свою очередь, сообщил, что его клиент считает, себя свободным от любых обязательств перед "Сочи" и готов продолжить карьеру в другом клубе.

Вместе с тем, в "Сочи" утверждают, что это именно клуб аннулировал контракт с Рами, из-за того, что француз обманул клуб, скрыв свою хроническую травму колена, т.н. jump knee injury, выдав ее за другую, не такую тяжелую – тендинит. Тем не менее, медслужба клуба выявила проблему, отправила Адиля в барселонскую клинику к одному из лучших в мире специалистов по таким повреждениям.

Но это не помогло - игроку следует смириться с тем, что продолжение карьеры в его ситуации невозможно, он уже не способен выступать на профессиональном уровне, сообщает "Спорт-Экспресс".

До перехода в "Сочи" Адиль принадлежал турецкому "Фенербахче", но сыграл лишь один матч в чемпионате Турции. В прошлом защитник играл за "Валенсию", "Милан", "Севилью" и "Марсель".

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