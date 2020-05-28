Михайличенко лишится двух своих помощников на матчах Украинской Премьер-лиги

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) и Украинская ассоциация футбола (УАФ) ранее договорились о возобновлении чемпионата 30 мая.

Однако МОЗ поставило ряд ограничений. В частности, в седьмом пункте постановления сказано, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18-ти до 60-ти лет.

Таким образом, сразу два тренера киевского "Динамо" подпадают под эти ограничения. Это ассистент главного тренера Вадим Евтушенко (62 года), а также тренер вратарей Михаил Михайлов (60 лет). Ранее сообщалось, что под возрастной ценз попали братья Суркисы.

Вообще, список официальных лиц "Динамо", которым будет запрещено находиться на стадионе во время матчей довольно обширный.

Напомним, рестарт УПЛ намечен уже на послезавтра.

"Динамо" проведет свой поединок 31 мая на НСК "Олимпийский" против "Шахтера".