Минздрав запретил президенту "Динамо" посещать матчи Украинской Премьер-лиги

Игорь Суркис и его брат попали под возрастной ценз.

Министерство здравоохранения Украины подтвердило возможность возобновления Украинской Премьер-лиги с 30 мая.

Однако МОЗ поставило ряд ограничений.

В частности, в седьмом пункте постановления сказано, что на территории стадиона могут находиться не более 200 человек от 18-ти до 60-ти лет.

Таким образом, это означает прямой запрет на посещение стадионов, в частности, президенту "Динамо" Игорю Суркису (61 год) и его родному брату Григорию (70 лет).

Добавим, что главным тренерам донецкого "Шахтера" Луишу Каштру и "Динамо" Алексею Михайличенко не грозят такие меры ограничения – португальцу идет 59-год, а украинцу - 58-й.

Отметим, что тренерам, игрокам и арбитрам разрешат не носить защитные маски на стадионе. В помещении все должны соблюдать дистанцию не более одного человека на 10 кв.м. пощади.

Кроме того, МОЗ запретило традиционный выход команд при сопровождении детей на матч и рукопожатия.