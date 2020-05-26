Премьер-министр Великобритании лично настоял на проведении британского этапа Формулы-1

Для "королевских гонок" сделают исключение из правил.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон настоял на проведении британского Гран-При Формулы-1 в назначенные сроки, т.е. в июле, сообщает The Times.

Отметим, что этап в Сильверстоуне находится под угрозой срыва из-за ограничений, введенных в Великобритании, согласно которым, все приезжие в страну должны отбыть двухнедельный карантин.

Джонсон рекомендовал своему кабмину работать в пользу проведения Гран-При. Вероятно, для Формулы-1 будет сделано исключение из карантинных правил.

Сообщалось, что в случае отмены или переноса Гран-При Великобритании его место в календаре может занять гонка на немецкой трассе "Хоккенхаймринг".

Организаторы Формулы-1 уже были вынуждены отменить три этапа, включая легендарную гонку по улицам княжества Монако, еще семь - перенести на неопределенный срок. Ближайшая дата в календаре - 5 июля, когда должен состояться Гран-При Австрии.

Добавим, что в Сильверстоуне предполагалось провести сдвоенный этап, т.е. за неделю должны состояться две гонки - 26 июля и 2 августа.