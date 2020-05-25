Фото: Twitter БАТЭ

В финале Кубка Беларуси встретились два флагмана белорусского футбола – БАТЭ и "Динамо-Брест".

Судьбу поединка решил единственный гол Захара Волкова, забитый 22-летним защитником на 121-й минуте. При этом стоит отметить в роковом эпизоде импульсивную и хаотичную игру футболистов "Динамо" в собственной штрафной площади.

Добавим, что на исходе первого дополнительного времени травму получил Артем Милевский и не смог продолжить матч.

До этого БАТЭ ни разу не проходил брестский клуб в рамках этого турнира.

Таким образом, "желто-синие" в четвертый раз выиграли Кубок Беларуси и стали единоличными лидерами по количеству завоеванных титулов. У "Белшины", солигорского "Шахтера" и двух "Динамо" – из Минска и Бреста - по три трофея.