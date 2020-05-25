Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
ГлавнаяСпорт

Драматично для команды Милевского завершился финал Кубка Беларуси

121-я минута стала роковой для "Динамо-Брест".

БАТЭ
Фото: Twitter
БАТЭ

В финале Кубка Беларуси встретились два флагмана белорусского футбола – БАТЭ и "Динамо-Брест".

Судьбу поединка решил единственный гол Захара Волкова, забитый 22-летним защитником на 121-й минуте. При этом стоит отметить в роковом эпизоде импульсивную и хаотичную игру футболистов "Динамо" в собственной штрафной площади.

Добавим, что на исходе первого дополнительного времени травму получил Артем Милевский и не смог продолжить матч.

До этого БАТЭ ни разу не проходил брестский клуб в рамках этого турнира.

Таким образом, "желто-синие" в четвертый раз выиграли Кубок Беларуси и стали единоличными лидерами по количеству завоеванных титулов. У "Белшины", солигорского "Шахтера" и двух "Динамо" – из Минска и Бреста - по три трофея.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также