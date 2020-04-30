В рамках ответного матча полуфинала Кубка Беларуси солигорский "Шахтер", возглавляемый украинцем Юрием Вернидубом, на домашней арене обыграл "украинское" брестское "Динамо", за которое выступают трое соотечественников Вернидуба – Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский - 4:2.

Отметим, из этого трио в игре принял участие лишь один Милевский.

Матч развивался по удивительному сценарию.

К 38-й минуте казалось, что интрига умерла окончательно – гости забили 2 гола, что с учетом результата первого матча, выигранного "Динамо" 2:0, делало почти невозможным задачу "Шахтера" по выходу в финал.

Однако во второй половине встречи подопечным Вернидуба удался камбэк, забив за 16 минут 4 гола.

В оставшиеся "те же" 16 минут "Шахтеру" необходимо было лишь раз отметиться в воротах "Динамо", но "бело-голубые" выстояли и теперь 24 мая встретятся в финальном матче с БАТЭ.