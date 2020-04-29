Япония может вообще отменить проведение Олимпийских игр в Токио

Такой сценарий возможен, если не будет локализована пандемия коронавируса.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня заявил, что Олимпийские игры-2020 в Токио не могут состояться в следующем году, если не будет локализована пандемия коронавируса, сообщает Reuters.

Свое высказывание главы правительства сделал на фоне заявления губернатора столицы Японии Юрико Коикэ, которая потребовала от властей продлить чрезвычайное положение в стране.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) и правительство Японии в прошлом месяце отложили Игры до июля 2021 года из-за коронавирусного кризиса.

Однако в связи с тем, что эпидемию все еще не удается локализовать, а эксперты полагают, что до создания вакцины еще далеко, возникли сомнения относительно возможности проведения этого грандиозного мероприятия и в следующем году.

Вторит главе правительства и президент организационного комитета Олимпийских Игр-2020 Ёсиро Мори, который заявил, что еще раз Игры переносить никто не будет, и если они не состоятся в 2021 году, то будут отменены.

"Еще один перенос? Нет, этого не будет. Тогда Игры просто отменим и все. Сейчас Олимпиада перенесена на лето 2021 года, и это финальный срок", - уверяет Мори.