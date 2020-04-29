"Пари Сен-Жермен" хочет доиграть домашние матчи Лиги Чемпионов вне Франции

Руководство парижан не готово отказываться от участия в турнире.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием, объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Тем самым, футбольный сезон во Франции можно считать завершенным.

Однако руководство "Пари Сен-Жермен" не собирается жертвовать участием в Лиге Чемпионов, которая должна продолжиться в июле, тем более что парижане уже вышли в четвертьфинал.

В этой связи президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб уважает решение властей, но готов пойти на альтернативные варианты для продолжения участия в турнире.

"Мы с уважением относимся к правительству и их решениям, но желаем продолжать играть в Лиге Чемпионов. Если нельзя будет организовать матчи во Франции, то мы готовы играть в других странах", - цитирует президента парижан Get French Football News.