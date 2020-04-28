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Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса

УЕФА выделяет 236,5 млн евро для 55 членов-ассоциаций.

Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса
Фото: A Bola

УЕФА по программе HatTrick выделит Украине 4,3 млн евро, чтобы помочь нашей стране решить проблемы, связанные с пандемией COVID-19.

Всего на финансирование программы УЕФА выделил 236,5 млн евро, которые равномерно будут распределены среди 55 членов-ассоциации, чтобы покрыть текущие расходы и помочь в разработке целевых отраслей футбола.

"Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам. В результате мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, отправленные за оставшуюся часть этого и весь следующий сезон, а также часть инвестиционного финансирования – могут быть использованы по мере необходимости нашими членами для восстановления футбольного сообщества", - цитирует президента УЕФА Александера Чеферина пресс-служба организации.

"Программа помощи УЕФА HatTrick является одной из крупнейших программ солидарности и развития, когда-либо созданных спортивной организацией. Она была запущена в 2004 году после Евро, который проходил в Португалии. К 2024 году инвестиции по программе HatTrick для ассоциаций-членов достигнут 2,6 млрд евро", - уточнил футбольный функционер.

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