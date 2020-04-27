​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
​СМИ сообщили, почему суд признал национализацию Приватбанка незаконной
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Заместителя Кличко Слончака задержали за нападение на полицейского
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
​Южанина назвала остановку соцвыплат единственной альтернативой кредиту МВФ
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
Минздрав: Украина может "перепрыгнуть" через некоторые этапы выхода из карантина
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
В Киеве со здания на Крещатике демонтировали гигантский флагшток
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
Филатов попросил Зеленского отозвать "псов", которые штампуют пачками уголовные дела против местных властей
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
"Їздили лісом і не знали, де ми". Пожежники розповідають, як гасили Чорнобиль
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
Ким Чен Ын находится в вегетативном состоянии, - Daily Mail
ГлавнаяСпорт

6-ю ракетку мира обозвали идиотом за то, что тот специально выложил в сеть номер телефона коллеги для поздравлений с юбилеем

Ник Кирьос надолго запомнит свой 25-й День рождения.

Недовольный юбиляр
Фото: EPA/UPG
Недовольный юбиляр

6-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас решил оригинально поздравить австралийца Ника Кирьоса с юбилеем – сегодня 40-й ракетке исполнилось 25 лет.

Чтобы свой праздник Кирьос запомнил надолго, Циципас на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он в темных очках держит в руках картонную табличку, на которой было написано "Позвони мне".

Конечно, многие фаны грека воспользовались такой возможностью. Только хитрый Стефанос указал не свой телефон, а Кирьоса.

По-видимому, дозвонившихся до австралийца было уж очень много, потому что спустя время он оставил комментарий: "Ты полный идиот. Прекратите мне звонить!".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также