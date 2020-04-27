6-ю ракетку мира обозвали идиотом за то, что тот специально выложил в сеть номер телефона коллеги для поздравлений с юбилеем

Фото: EPA/UPG Недовольный юбиляр

6-я ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас решил оригинально поздравить австралийца Ника Кирьоса с юбилеем – сегодня 40-й ракетке исполнилось 25 лет.

Чтобы свой праздник Кирьос запомнил надолго, Циципас на своей странице в Instagram опубликовал фото, где он в темных очках держит в руках картонную табличку, на которой было написано "Позвони мне".

Конечно, многие фаны грека воспользовались такой возможностью. Только хитрый Стефанос указал не свой телефон, а Кирьоса.

По-видимому, дозвонившихся до австралийца было уж очень много, потому что спустя время он оставил комментарий: "Ты полный идиот. Прекратите мне звонить!".