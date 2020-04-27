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Вслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболу

Мексика приняла решения прекратить поединки первенства.

Вслед за чемпионатом Голландии досрочно завершен еще один национальный чемпионат по футболу
Фото: FMF

Исполнительный комитет и Чрезвычайное собрание Федерации футбола Мексики (FMF) приняло решение не доигрывать чемпионат страны в связи с пандемией коронавируса, сообщается на официальном сайте FMF.

Сообщается, что чемпионат был прекращен досрочно и доигрываться не будет.

Также приостановлен обмен между дивизионами на следующие шесть сезонов. Не будут доиграны и чемпионаты в остальных лигах, включая любительские. 

При этом сообщается, что 12 клубов Premier League получат в общей сложности 60 млн песо (2,4 млн долл.) для выполнения своих обязательств. Еще 240 млн песо (9,6 млн долл.) разделят между клубами в ближайшие шесть сезонов.

Напомним, в конце прошлой недели Королевский футбольный союз Голландии принял решение досрочно завершить текущий розыгрыш Эредивизи.

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