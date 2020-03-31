Нидерланды опасаются, что УЕФА не допустит их клубы в еврокубки

Голландцы не верят в возможность завершения сезона к 30 июня.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) опасается, что УЕФА не допустит голландские клубы для участия в еврокубках в следующем сезоне, сообщает De Telegraaf.

KNVB рассматривает вариант с досрочным завершением сезона из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Нидерландах продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 1 июня. В связи с этим, KNVB считает, что Эредивизи не сумеет провести оставшиеся 9 туров до 30 июня.

Отметим, что 1 апреля УЕФА обсудит с представителями 55 национальных ассоциаций варианты переноса матчей и сроки вероятного возобновления внутренних чемпионатов, а также формата завершения еврокубкового сезона.

На данный момент в чемпионате Нидерландов лидирует "Аякс", который лишь по дополнительным показателям опережает АЗ.