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Коронавирус может существенно подорвать здоровье переболевших спортсменов

Многие атлеты могут не вернуться в большой спорт после болезни.

Коронавирус может существенно подорвать здоровье переболевших спортсменов
Статуя Антонио Страдивари в Кремоне
Фото: ansa.it

Коронавирус может стать причиной развития серьезных патологий сердца у спорстсменов, переболевших коронавирусом COVID-19.

Как выяснила группа ученых из Техасского университета, многие атлеты рискуют не вернуться в спорт, поскольку болезнь способна повлиять на сердечно-сосудистую систему даже у людей со здоровым сердцем, сообщает isport.ua.

Специалисты определили, что коронавирус может спровоцировать гипертонию, аритмию, острое повреждение сердца и ишемическую болезнь. Из-за этого эксперты предлагают запретить возвращаться в спорт тем, кто переболел.

Напомним, в частности, в "Ювентусе" положительный тест на коронавирус сдали Паоло Дибала, Блез Матюиди и Даниэле Ругани. Также подхватили вирус 7 футболистов "Сампдории", игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои и 3 футболиста "Валенсии".

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