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Украинские футболисты голами обеспечили своим командам победы в матчах чемпионата Белоруси

Артем Милевский и Евгений Чаговец отличились во втором туре первенства.

Украинские футболисты голами обеспечили своим командам победы в матчах чемпионата Белоруси
Артем Милевский
Фото: facebook.com/dynamobrest

Футбольные болельщики в условиях пандемии коронавируса переключили свое внимание на единственный действующий в Европе чемпионат – Белоруси.

Во втором туре клуб украинца Артема Милевского - "Динамо-Брест" минимально обыграло на выезде "Слуцк "- 1:0.

Победу приграничному клубу принес как раз точный удар экс-игрока киевского "Динамо".

Отметим, что в туре состоялось минское дерби между "Минском" и "Динамо".

Добавим, что в поединке приняло участие аж пятеро украинцев. Один из которых – Евгений Чаговец, защищающий цвета "Минска", на 41-й минуте удвоил преимущество своей команды – 2:0.

В итоге, гол экс-игрока "Шахтера" помог "Минску" обыграть своих земляков - 3:2.

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