Футбольный сезон в Европе потеряет актуальность, если его не возобновить к концу июня, - президент УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин сообщил о планах возобновления футбольного сезона в Европе, включая доигрывание матчей национальных чемпионатов.

В связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты были приостановлены. Также бессрочно были приостановлены и розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

"Никто не знает, когда завершится пандемия. У нас есть план A, B и C: возобновить сезон в середине мая, июня или конце июня. Если мы не сможем возобновить сезон к концу июня, то он, вероятнее всего, будет просто потерян", - цитирует Чеферина Sky Sports.

"Но есть также вероятность, что мы доиграем этот сезон в начале следующего, а его перенесем и начнем уже немного позже. Мы находимся в контакте с европейскими лигами, клубами, у нас есть рабочая группа, поэтому мы должны принять лучшее решение.

Что касается финальных матчей Лиги Чемпионов и Лиги Европы, то тяжело представить эти игры без болельщиков на стадионах. Хотя сейчас мы даже не готовы сказать, пройдут ли эти матчи вообще. Если нет альтернатив, то лучше вообще завершить сезоны в еврокубках досрочно", - отметил глава УЕФА.