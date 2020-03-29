Последний диагноз
Последний диагноз
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницы
Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницы
"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
"Сидіть, курва, вдома!", - нардеп от "Слуги народа" о соблюдении карантина
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356
Коронавирус обнаружили в Буче
Коронавирус обнаружили в Буче
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом

80 человек продолжают лечение.

Кличко сообщил о выписке двух человек, переболевших коронавирусом
Фото: КГГА

В Киеве из Александровской клинической больницы выписались двое человек, переболевших коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке.

По данным LB.ua, один из выписавшихся - депутат Верховной Рады Александр Лукашев.

В то же время за прошедшие сутки в столице Украины подтвердили восемь новых случаев болезни. Их общее количество достигло уже 82-х.

Заболели четыре женщины (20-40 лет), 11-летняя девочка и трое мужчин (33-40 лет). Среди них - врач частной больницы, который осматривал инфицированную пациентку, приехавшую из-за границы.

Из восьми заболевших госпитализированы только двое. Остальные находятся на самоизоляции и лечатся на дому.

Напомним, что официально Центр общественного здоровья подтвердил только пять выздоровлений от коронавирусной болезни COVID-19 в Черновицкой области. Но о таких фактах уже сообщали не только там, но и в Киеве, Днепропетровской и Запорожской областях

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также