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В Тернопольской области COVID-19 обнаружили у еще одного священника

Количество больных в области за сутки возросло на 14 до 57.

В Тернопольской области COVID-19 обнаружили у еще одного священника
Фото: tr.dsns.gov.ua

В Тернопольской области коронавирусную болезнь обнаружили у священника из Монастырисского района. Об этом сообщил глава РГА Павел Дронь.

По данным местного сайта "Тернополяни", речь идет о священнике Лемковской церкви, которая находится в урочище Бичева.

Всего в Тернопольской области за сутки зафиксировали 14 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в области увеличилось до 57.

Больше всего случаев коронавируса приходится на Монастырисский район - 44 больных, из которых 24 медики (7 врачей, 11 медсестер, 6 младших медсестер).

Девять случаев зарегистрировано в Залещицком районе. Среди больных есть работники районного управления Госгеокадастра. Местные власти попросили всех, кто посещал ведомство в течение последних двух недель самоизолироваться и сообщить семейного врача.

Напомним, первым больным коронавирусом в области стал священник из Залещик. 68-летний мужчина, который скончался от коронавируса в Тернополе, вероятно заразился от него на похоронах.

Ранее сообщалось, что инфицированный коронавирусом годовалый ребенок из Кременецкого района находится в реанимации.

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