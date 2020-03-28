Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Последний диагноз
Последний диагноз
Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заразилась коронавирусом

Тест на COVID-19 показал положительный результат.

Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заразилась коронавирусом
Анна Скороход
Фото: https://www.facebook.com/anya.skorohod

Народный депутат Анна Скороход заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов" - написала нардеп.

Напомним, Анну Скороход вместе с Антоном Поляковым исключили из фракии "Слуга народа" в середине ноября, так как они не голосовали за проекты, по которым было общее решение фракции.

Ранее сообщалось об инфицировании коронавирусом нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный) и Руслана Горбенко (СН). 

Также сообщалось о подозрении на COVID-19 у Александра Лукашева (ОПЗЖ) и Сергея Вельможного ("Доверие").

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также