Исключенная из фракции "Слуга народа" Анна Скороход заразилась коронавирусом

Народный депутат Анна Скороход заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на короновирус Covid-19. В связи с чем, прошу всех, кто близко общался со мной последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней. Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов" - написала нардеп.

Напомним, Анну Скороход вместе с Антоном Поляковым исключили из фракии "Слуга народа" в середине ноября, так как они не голосовали за проекты, по которым было общее решение фракции.

Ранее сообщалось об инфицировании коронавирусом нардепов Сергея Шахова ("Доверие"), Сергея Рудыка (внефракционный) и Руслана Горбенко (СН).

Также сообщалось о подозрении на COVID-19 у Александра Лукашева (ОПЗЖ) и Сергея Вельможного ("Доверие").