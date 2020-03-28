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Выздоровел первый пациент с COVID-19 в Запорожской области

Женщину выписали из больницы 28 марта.

Выздоровел первый пациент с COVID-19 в Запорожской области
Фото: EPA/UPG

В Запорожской области выздоровел первый пациент с COVID-19. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок на своей странице в фейсбук.

"Радостная весть для всей Запорожской области. Первое выздоровление от COVID-19. По состоянию на 28 марта 11:00 выписано домой из областной клинической инфекционной больницы женщину, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - говорится в сообщении.

Женщину выписали при клиническом здоровье после двух отрицательных результатов ПЦР исследования на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось о пяти подтвержденных случаях коронавируса в Запорожской области. Все они недавно вернулись из других стран, в том числе из Египта и французского курорта Куршавель. Их возраст - от 41 до 55 лет. В области ввели чрезвычайную ситуацию регионального уровня. 

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