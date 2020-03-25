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В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5 (обновлено)

ОГА вводит режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. 

В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5 (обновлено)
Фото: facebook.com/Vitalii.Turynok

В Запорожской области количество больных коронавирусом выросло до 5 человек. Об этом сообщил в Facebook глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

На срочном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрели вопрос введения чрезвычайной ситуации.

"На повестке дня один вопрос - введение чрезвычайной ситуации, в связи с подтверждением коронавируса у пяти жителей нашего региона", - говорится в сообщении. 

Туринок добавил, что в области вводится чрезвычайная ситуация регионального уровня. Также был создан штаб по ликвидации последствий ЧС, все структуры и подразделения получили соответствующие поручения. 

Обновление. Мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook сообщил подробности о 4 заболевших. 

Все они недавно вернулись из других стран, в том числе из Египта и французского курорта Куршавель. Их возраст - от 41 до 55 лет.

"Сегодня с 14:00 по решению исполкома введена чрезвычайная ситуация в городе. Но я прошу всех не паниковать и настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости", - добавил он.

Напомним, по данным на 10 утра 25 марта в Запорожской области было известно о 2 случаях COVID-19. Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 113. За сутки их число увеличилось на 29 человек. 

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