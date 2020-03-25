В Днепре на обсервацию отправили 30 человек, которые вернулись из стран Балтии

Около 30 человек, прибывших из стран Балтии в город Днепр во вторник, 24 марта, отправили на обсервацию.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"В течение нескольких часов люди отказывались выходить из автобуса и селиться в одном из заведений на территории горда", - рассказала одна из прибывших Елена Довбань.

По ее словам, приезжих централизованно привезли из Киева в Днепр, где в 21-й инфекционной больнице у них взяли анализы. Затем обещали отпустить домой на самоизоляцию. Часть людей, которые живут в других городах области, отпустили, днепрян же решили отвезти на обсервацию.

"Никто не знал, что происходит. Нас привезли утром, сказали: вас осмотрят и отпустят домой. Часть людей действительно отпустили, а нам сказали садиться в автобус, мол, вас порозвозят домой, а повезли на обсервацию. Хотя мы тоже подписали согласие на самоизоляцию. Я сидела в конце автобуса, было мало воздуха и через несколько часов мы были уже согласны на все. Мы добирались до Днепра с вечера 22 марта", - рассказала девушка.

Напомним, ранее в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из Египта и был доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

20 марта "Укрзализныця" анонсировала эвакуаиционный рейс из Киева в Ригу (Латвия) и обратно. Из Риги поезд отправился в воскресенье. Поезд рейса 31/32 также известен как "Четыре столицы", поскольку обычно курсирует по маршруту Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация будет проводиться не только из Латвии, а и из Литвы.

Когда поезд прибыл в Киев, у 10 человек зафиксировали повышенную температуру. Позже в Минздраве сообщили, что у пассажиров поезда коронавирус не обнаружен.

Отметим, что 20 февраля в Новые Санжары привезли 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Китая. Вместе с экипажем самолета, который их привез, и сотрудниками служб, задействованных в эвакуации, они провели две недели в обсервации.

Остальные украинцы, которых эвакуируют на родину, самоизолируются дома.