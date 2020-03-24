В Тернопольской области выявили два новых случая коронавируса

В Тернопольской области подтвердили два новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом говорится в сообщении тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
Оба случая - в Монастырисском районе.
Одна женщина находится в реанимационном отделении районной больницы, а другого мужчину забрали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи.
Всего в области по состоянию на вечер 24 марта выявили четыре случая болезни.
21 марта COVID-19 диагностировали у 57-летнего священника из города Залещики, а 23 марта - у 67-летнего жителя Монастырисского района, который пересекался со священником на похоронах.
Напомним, что по Украине официально подтверждены 97 случаев COVID-19:
- Черновицкая область - 38 (1 летальный);
- Киев - 29;
- Киевская область - 15;
- Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный);
- Днепропетровская область - 2;
- Житомирская - 2 (1 летальный);
- Львовская область - 2;
- Тернопольская область - 2;
- Донецкая - 1;
- Черкасская область - 1.