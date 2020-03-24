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Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации

Женщину пришлось уговаривать отправиться на обследование.

Пассажирка эвакуационного самолета с подозрением на COVID-19 пыталась покинуть "Борисполь" без госпитализации
Фото: dpsu.gov.ua

Пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болзень COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба во вторник.

Женщина прилетела в Украину 23 марта из одной из стран Европейского союза.

"Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", - сообщила ГПСУ.

Пограничники отмечают, что такое поведение - единичный случай. Обычно пассажиры, которые подозревают наличие заболевания, сами сообщают об этом на границе.

В целом за 23 марта украинскую границу пересекли 16 тысяч человек, в том числе 9,5 тысяч граждан, вернувшихся из-за рубежа.

Пограничники меряют температуру приезжим и при необходимости делают экспресс-тест на COVID-19.

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