В Закарпатской области у женщины диагностировали коронавирус

В Мукачево Закарпатской области у жительницы анализ подтвердил наличие коронавируса. Об этом сообщили на странице медицинского центра "Семья" в Facebook.

"Жительница Мукачево, 1951 года рождения, микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 6 марта. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования", - говорится в сообщении.

Забор биоматериала провела выездная бригада, анализ передали в Мукачевскую центральную районную больницу. Результат оказался положительным.

Для получения окончательного результата будет проведен еще один тест, верифицированный другой лабораторией.

Состояние пациентки стабильное, она находится в Закарпатской областной инфекционной больнице. Мужчина находился в самоизоляции, но женщина посещала церковь в микрорайоне Пидгоряны 20 и 21 марта.

Напомним, в Киеве 23 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у еще 4 пациентов. Двое из них приехали из других стран, еще двое контактировали с больными COVID-19.