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В Закарпатской области у женщины диагностировали коронавирус

Окончательный результат будет проверяться еще одним тестом. 

В Закарпатской области у женщины диагностировали коронавирус
Працівник лабораторії проводить тест на наявність коронавірусу (2019-нCoV), місто Ухань, провінція Хубей, Китай, 06 лютого 2020
Фото: EPA/UPG

В Мукачево Закарпатской области у жительницы анализ подтвердил наличие коронавируса. Об этом сообщили на странице медицинского центра "Семья" в Facebook. 

"Жительница Мукачево, 1951 года рождения, микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 6 марта. Сегодня утром обратилась к семейному врачу по телефону, в результате разговора было принято решение о необходимости тестирования", - говорится в сообщении. 

Забор биоматериала провела выездная бригада, анализ передали в Мукачевскую центральную районную больницу. Результат оказался положительным.

Для получения окончательного результата будет проведен еще один тест, верифицированный другой лабораторией. 

Состояние пациентки стабильное, она находится в Закарпатской областной инфекционной больнице. Мужчина находился в самоизоляции, но женщина посещала церковь в микрорайоне Пидгоряны 20 и 21 марта.

Напомним, в Киеве 23 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у еще 4 пациентов. Двое из них приехали из других стран, еще двое контактировали с больными COVID-19. 

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