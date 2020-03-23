Кличко рассказал о 4 последних случаях коронавирусной болезни в Киеве

Пациенты или вернулись из других стран, или контактировали с больными COVID-19 людьми.

В Киеве 23 марта коронавирусная инфекция подтвердилась у 4 пациентов. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Сегодня днем мы получили от "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" еще 4 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, которые заболели COVID-19, выросло в Киеве до 28", - сообщил Кличко, который ведет собственную статистику коронавирусной инфекции. Это все еще на один случай меньше, чем накануне сообщили в Центре общественного здоровья.

Так, болезнь подтвердилась у 17-летней девушки, которая вернулась из Лондона, 53-летней женщины, которая контактировала с больным коронавирусом из Киевской области, 28-летней женщины, которая вернулась из Австрии, и 21-летнего парня, который был в контакте с больным родственником.

Двое из этих пациентов находятся в Александровской больнице, еще двое самоизолировались дома и лечатся под контролем врачей.

Кличко заявил, что угроза возможного быстрого распространения инфекции возникает и из-за того, что спецрейсами в Украину возвращаются десятки тысяч украинцев.

"Я обращаюсь в МВД, чтобы усилить контроль за соблюдением киевлянами строгих ограничительных мер, особенно теми, кто прибывает в страну", - сообщил Кличко.

Напомним, ранее в Киеве за сутки обнаружили 14 лабораторно подтвержденных случаев. Это восемь женщин в возрасте от 25 до 49 лет и шесть мужчин в возрасте от 23 до 56 лет.

22 из 24 случаев инфицирования - завозные (из Франции, Испании, Германии), два - местные (из Житомирской области и Киева).

Госпитализированы только 13 человек, остальные 11 находятся на самоизоляции и получают лечение дома под контролем врачей.