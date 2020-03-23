Кабмин установил чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях

Теперь в Украине уже 9 областей, в которых введен режим чрезвычайной ситуации.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Черкасской и Тернопольской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующее решение ране были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЕБ и ЧС", - сообщил премьер.

Таким образом, режим чрезвычайной ситуации установлен уже в девяти областях. Ранее его установили в Киевской, Житомирской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской области и в Киеве.

Напомним, что в ближайшее время парламент может проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине. По всей территории Украины или в отдельных областях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины и др. Этот правовой режим дает дополнительные полномочия органам власти, местного самоуправления. И, что важно, допускает ограничение конституционных прав граждан и юридических лиц.

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.