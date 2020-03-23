Глава Минздрава Емец предложил нардепам сдать экспресс-тест на коронавирус перед внеочередным заседанием

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса. Об этом сообщили в Telegram ведомтства.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не боятся, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения. Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее Емец уже заявлял, что поддерживает введение чрезвычайного положения на территории Украины. По его мнению, такие меры нужно было принять с самого начала возникновения COVID-19 в Украине, что помогло бы избежать такого распространения.

Напомним, что чрезвычайное положение могут вводить временно (от 30 до 60 дней) по всей территории Украины или в отдельных областях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины и др. Этот правовой режим дает дополнительные полномочия органам власти, местного самоуправления. И, что важно, допускает ограничение конституционных прав граждан и юридических лиц.

Устанавливается особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение; ограничение движения транспортных средств и их осмотр; усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства; запрещается проведение массовых мероприятий, забастовок; возможно принудительное изъятие (или отчуждение) имущества юридических и физических лиц.

Источники LB.ua в "Слуге народа" ранее сообщили, что Верховная Рада планирует в ближайшее время собраться на внеочередное заседание для голосования за Указ президента о введении ЧП в стране.