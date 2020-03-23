Шмыгаль анонсировал телемост с китайскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции".

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал телемост с китайскими и украинскими медиками для передачи опыта борьбы с коронавирусом состоится в ближайшее время.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Провел телефонный разговор с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. Обратился с просьбой предоставить нам практическую помощь в преодолении этой болезни", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что Китай "любезно согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с нашими медработниками и вирусологами".

"Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китая за поддержку", - добавил премьер.

Напомним, ранее в Украину из Китая прибыл самолет с первой партией тестов на коронавирус.

По состоянию на 21 марта сообщалось, что В Китае третий день подряд не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусом на территории страны. Однако, в провинции Хубэй, где началась пандемия, от последствий заражения SARS-CoV-2 за сутки умерли еще 7 человек.

По оценкам Международного валютного фонда, экономика КНР, несмотря на сохраняющиеся риски из-за коронавируса, демонстрирует признаки нормализации. Большинство китайских предприятий возобновили производство, многие работники вернулись на рабочие места. В то же время эксперты фонда отмечают, что эпидемиологическая ситуация в КНР может ухудшиться после возобновления внутреннего и международного авиасообщения.

В целом в материковом Китае вирусом SARS-CoV-2 заразились более 81 тысячи человек, 3255 из них скончались. Почти 72 тысячи человек выздоровели.

По состоянию на 23 марта, число заразившихся в мире достигло 339259 человек. 14706 человек умерли от осложнений, вызванных вирусом, 98834 человека выздоровели.