Соблюдение изоляции украинцами, которые вернулись из-за границы, будет проверять полиция

Эпидемиологи вместе с полицией будут проверять соблюдение самоизоляции всеми, кто возвращается в Украину из-за границы. Об этом на брифинге в воскресенье сообщил замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Вчера приземлился самолет из Испании, 215 пассажиров, все они были протестированы экспресс-тестами. Все они подписали согласие на добровольную изоляцию на 14 дней", - сообщил Ляшко.

По его словам, подписание соглашения о самоизоляции является обязательной противоэпидемической мерой для украинцев, которые возвращаются домой.

"Все эти документы передаются в базу для эпидемиологов. Эпидемиологи вместе с Национальной полицией Украины будут отрабатывать каждый контакт и каждое согласие на самоизоляцию и, в случае нарушения подписанного согласия, будем инициировать привлечение этих людей к административной ответственности".

По данным МИД, за последнюю неделю при содействии дипломатических учреждений в Украину вернулись более 45 тысяч граждан.

Ранее КГГА обратилась в Госпогранслужбу с просьбой предоставить данные о жителях Киева, которые вернулись из-за границы с 10 марта. Мэр столицы Виталий Кличко призвал Кабмин обеспечить соблюдение карантина въезжающими в страну.