Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА

На данный момент в стране не менее 48-ми подтвержденных случаев COVID-19.

По ориентировочному прогнозу Национальной академии наук Украины, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом COVID-19 может быть инфицировано 22,2 млн человек в Украине.

Об этом говорится в протоколе №16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева".

"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.

19 марта Национальная академия наук анонсировала производство украинских тест-систем на коронавирус. Разработку отечественных тест-систем ученые Института молекулярной биологии и генетики начали еще в январе по заданию СНБО.

Напомним, в течение субботы, 21 марта, в столице выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом. Возраст больных - от 29 до 50 лет. В целом, на сегодня в Киеве 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.

Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева.

Пять человек сейчас проходят лечение в Александровской клинической больнице Киева, остальные остаются дома на самоизоляции и находятся под медицинским наблюдением.

По состоянию на вечер 20 марта в Украине был 41 подтвержденный случай COVID-19. Теперь их, соответственно, не меньше 48-ми: в девяти областях и столице.

Самое большое количество инфицированных - 25 - в Черновицкой области. Сейчас там нет пациентов в тяжелом состоянии.

Один 39-летний мужчина в Черновицкой области вылечился и выписан, одна 33-летняя женщина умерла (врачи считают, что, хотя она действительно была инфицирована, смерть наступила не от COVID-19).

Минздрав прогнозирует, что со следующей недели в Украине значительно увеличится количество проверок на коронавирус. Но это произойдет не потому, что начнут диагностировать "всех подряд", а в связи с увеличением количества случаев COVID-19 и подозрений на эту болезнь. количество проверок на коронавирус значительно увеличится.

Ранее сообщалось, во Франции опасаются инфицирования 70% населения, в Британии - до 80%. Вирус может исчезнуть сам по себе после того, как переболеют почти все.