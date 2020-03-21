В Черновицкой области нет тяжелых больных c COVID-19, - глава ОГА

В Черновицкой области, несмотря на большое количество выявленных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сейчас нет пациентов в тяжелом состоянии.

Об этом в вечернем обращении в субботу сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Среди лиц, которые на сегодня установлены в Черновицкой области, имеем 14 женщин и 11 мужчин. Среди них: дети до 5 лет - пятеро, дети от 6 до 18 лет - трое, взрослых от 19 до 35 лет - семеро, от 35 до 50 - трое, старше 50 - семеро человек", - рассказал он.

Один 39-летний мужчина в Черновицкой области вылечился и выписан, одна 33-летняя женщина умерла (врачи считают, что, хотя она действительно была инфицирована, смерть наступила не от COVID-19).

Состояние остальных 23 больных стабильное.

"Они не проявляют тяжелых форм течения этой болезни, находятся на лечении под интенсивным надзором наших врачей. Несколько пациентов, в том числе дети, получают лечение, находясь дома в обсервации, амбулаторное лечение", - рассказал губернатор.

Напомним, что больше половины инфицированных в Черновицкой области приходится на два села: 11 человек в селе Коленковцы Хотинского района и еще 7 - в селе Брусница Кицманского района. По одному случаю есть в Хотине, Черновцах, селах Топоровцы Новоселицкого района, Лужаны Кицманского района, Иживцы Сторожинецкого района.