Инфицированного коронавирусом нардепа Шахова госпитализировали

Депутат Верховной Рады Сергей Шахов, у которого 18 марта обнаружили коронавирус, госпитализирован в Александровскую больницу.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Сегодня мне сделали рентген, который показал незначительную пневмонию. По рекомендации врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александровской больницы", - написал он.

Шахов пообещал рассказать подробности сегодня вечером.

Напомним, 17 марта Центр общественного здоровья сообщил о первом случае коронавирусной болезни COVID-19 на территории Киевской области, ее выявили у 44-летнего мужчины. Этим человеком оказался депутат Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов. Коронавирус также позже выявили у родственницы Шахова.

Президент Влаадимир Зеленский заявил, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги, а его самого на заседании не было. Тем не менее, глава Аппарата Рады потребовал составить список депутатов, контактировавших с заболевшим нардепом.

11 марта Шахов вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Спикер парламента Дмитрий Разумков исключл остановку работы Рады из-за заражения Шахова коронавирусом.