Зеленский рассказал, что во вторник за Шахова "кнопкодавили" его коллеги

Самого нардепа на заседании Рады не было.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что депутат Сергей Шахов, у которого диагностировали коронавирус, не присутствовал на заседании Верховной Рады, хотя его карточка была зарегистрирована.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"К сожалению его тест на коронавирус показал позитивный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований - его коллеги "кнопкодавили". К сожалению... Но к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время.

"Все они пройдут быстрый тест на коронавирус", - добавил президент.

Напомним, сегодня стало известно, что депутат Шахов заразился коронавирусом. 11 марта он вернулся из поездки во Францию и Швейцарию. 12 марта пошел на заседание парламентского комитета по экологии. По словам Шахова, в сессионный зал парламента он не заходил.

Члены комитета, заседание которого посетил Шахов, пообещали самоизолироваться.

17 марта Рада без обсуждения приняла законопроект о коронавирусе, назначила министра экономики, а также дала согласие на назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.