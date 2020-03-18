Президент Красного Креста посетит Украину

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что стороны отметили важность сотрудничества между Украиной и МККК по противодействию пандемии коронавируса.

"Была достигнута договоренность о предоставлении Украине соответствующего медицинского оборудования и медикаментов по запросу нашего государства, сформированному по поручению президента", - говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский и Маурер сошлись во мнении в отношении важности обеспечения доступа сотрудников МККК к местам принудительного пребывания удерживаемых лиц на Донбассе, в Крыму и на территории Российской Федерации, в том числе - по результатам заседания Трехсторонней контактной группы 11 марта.

"Собеседники договорились, что визит президента МККК в Украину, в частности для личного ознакомления с гуманитарной ситуацией на Донбассе, состоится, по возможности, в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Маурер также пообещал взять вопрос доступа работников МККК к удерживаемым лицам под личный контроль. Также стороны обсудили важность сотрудничества с целью розыска украинцев, пропавших без вести на территории ОРДЛО и в оккупированном Крыму.

Напомним, 12 марта Красный Крест направил на Донбасс 137 тонн гумпомощи.