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Зеленский уволил главу Тернопольской области, его заменит руководитель Рогатинской РГА

Сопель продержался в кресле меньше полгода.

Зеленский уволил главу Тернопольской области, его заменит руководитель Рогатинской РГА
Фото: oda.te.gov.ua

Президент Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

Об этом говорится в указе №92/2020 от 18 марта.

Сопель занимал должность с 1 ноября 2019 года.

До назначения в обладминистрацию Сопель 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес". Предприятие является одним из лидеров в Украине по производству хлебобулочной продукции.

С 2017 года Сопель возглавляет Федерацию футбола в Хоросткове.

Новым руководителем Тернопольской областной администрации будет назначен Владимир Труш, глава Рогатинской РГА Ивано-Франковской области. Соответствующий проект указа на заседании в среду одобрило правительство Украины.

Труш возглавлял РГА с 29 ноября 2019 года, а до этого работал в бизнесе.

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