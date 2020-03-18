Зеленский уволил главу Тернопольской области, его заменит руководитель Рогатинской РГА

Президент Владимир Зеленский уволил главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.
Об этом говорится в указе №92/2020 от 18 марта.
Сопель занимал должность с 1 ноября 2019 года.
До назначения в обладминистрацию Сопель 2010 по 2019 годы руководил Хоростковским региональным структурным подразделением ООО "Агробизнес". Предприятие является одним из лидеров в Украине по производству хлебобулочной продукции.
С 2017 года Сопель возглавляет Федерацию футбола в Хоросткове.
Новым руководителем Тернопольской областной администрации будет назначен Владимир Труш, глава Рогатинской РГА Ивано-Франковской области. Соответствующий проект указа на заседании в среду одобрило правительство Украины.
Труш возглавлял РГА с 29 ноября 2019 года, а до этого работал в бизнесе.