Лауреаты общенациональной программы "Человек года-2019" в номинации "Региональный лидер года"

Юрий ГУСЕВ

Председатель Херсонской областной государственной администрации, кандидат экономических наук, доцент

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2019 году:Строительство новых временных КПВВ «Чонгар» и КПВВ «Каланчак»; Проведение открытого международного конкурса пилотного проекта концессии Херсонского морского торгового порта и запуск перелетов лоукост-операторов из Международного аэропорта «Херсон»; Рост валового регионального продукта Херсонщины на 3% и перевыполнение областного бюджета по результатам 2019 года.

Три главные события 2019 по Вашей версии:

- Избрание Президентом Украины Владимира Зеленского;

- Досрочные выборы в Верховную Раду Украины;

- Формирование новой команды правительства и руководителей ОГА.

Ваш жизненныйдевиз: Служить Богу, Украине, семье и людям, постоянно развиваясь и внося вклад в развитие человечества!

Кем Вы мечтали стать в детстве? Президентом Украины.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Построить новую современную библиотеку.

Бытьсегодняуспешным - это ... быть полезным государству и обществу.

Ваш любимый афоризм? «We make a living by what we get, but we make a life by what we give» Winston Churchill.

Чем Вы більше всего гордитесь в вашем регионе (области)? Людьми.

Кто, по Вашему мнению, образцовым региональным лидером? (На примерахсовсего мира): Меня вдохновляет пример Махатмы Ганди, но это лидер глобального, а не регіонального уровня.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Консолидация, коммуникация и кооперація всех частей общества, а также центральной, местной власти и органов местного самоуправления.

Если счастье не в деньгах, то в чем? Счастье в семье, общении с людьми и достижении конкретних результатов для развития общества.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... Сделаю еще больше полезного».

Кому в этой жизни Вы завидуете? Зависть – это чувство, которое мне не близко. Есть много примеров людей, чей жизненный путь и поступки меня вдохновляют, но это не про зависть.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток?Эмоциональность.

Есть ли у Вас любимая книга? Их несколько. Это, безусловно, Библия, но также книга Ли Куан Ю «С третьего мира в первый».

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником? Махатма Ганди, Нельсон Мандела, Уинстон Черчилль.

Какое чудо света вы бы хотели перенести к своему родному краю? Чтобы оно символизировало? Висячие Сады Семирамиды. Они бы символизировали невероятную природу Херсонщины.

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Ольга, в честь своїй любимой жены.

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показатьУкраину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? На Херсонщину и показал бы ему заповідник Аскания-Нова, розовое озеро, самую більшую песчаную пустиню, Олешковские пески, Арабатскую стрелку и многие другие невероятные красоты Херсонской области.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?Самое большое достижение и, возможно, самые большие ошибки, еще впереди.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?Бег, шахматы и прогулки с семьей.

Владислав СКАЛЬСКИЙ

Председатель Винницкой обласной государственной администрации

Три главные события 2019 по Вашей версии: Переход на должность главы ОГА; Концепция интегрированного развития города Москвы 2030; Бренд города Винница.

Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: 1.Главное не то, что видно, а то что есть на самом деле; 2. Неудачников никто не любит; 3. Называйте вещи своими именами.

Кем Вы мечтали стать в детстве? Начинал с художника, после этого ... был летчиком, после был музыкантом, а потом .... детство закончилось!

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась? Я уже частично дошел до этой мечты. Недавно имел возможность полетать на тренажере «Боинг 737». Это была мечта. Всегда хотел быть летчиком как мой дядя.

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл вы в него вкладываете? Для меня лично - это получать удовольствие от результата которого достигаешь!

Ваш любимый афоризм? «Многие знания умножают скорбь».

Чем Вы больше всего гордитесь в вашем регионе? Достижениями и результатами за последние 5 лет.

Кто, по Вашему мнению, образцовым региональным лидером? Если речь идет о регионе, безусловно, это - Сингапур. Если же человек - Барак Обама.

Главная проблема всех украинских регионов, которую нужно решать в первую очередь? Отсутствие компетенции, для того чтобы использовать все преимущества реформы децентрализации. И эту компетенцию однозначно нужно воспитывать.

Если счастье не в деньгах, то в чем? На самом деле, счастливые люди те, которые не уделяют много внимания здоровью, но не имеют с этим проблем.

Продолжите фразу «Дайте мне точку опоры и я ... смогу преодолеть еще большее расстояние».

Кому Вы завидуете? Своим оппонентам, потому что против них играет человек с принципами.

Какая черта характера - Ваш главный недостаток? Перфекционизм.

Есть ли у Вас любимая книга? Перельман «Занимательная физика», обожаю ее с детства! Зачитал ее до дыр, она 52-го года издания!

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы були его современником? Черчилль.

Какое чудо света вы бы хотели перенести к свой родной край? Лучше сделать все необходимое, чтобы 8 чудо появилось у нас!

Если бы вы открыли новую планету, как бы вы ее назвали? Мерилена. В честь жены и дочери!

Представьте что к Вам в гости пожаловал Президент США с просьбой показатиУкраину. Куда бы вы его пригласили на экскурсию? Это был бы велотур по Винницкой области ... например, поехали бы в Иванов!

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой? Главное достижение - пожалуй то, что где бы ни работал, всегда оставлял место работы с хорошими отношениями с людьми. Самая большая ошибка - когда получил свой первый бонус в международной компании, не купил на все деньги акции Apple.

Какое занятие для Вас – лучший отдых? Наушники и прогулка на велосипеде.