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ЗМІ: Time назве людиною року Дональда Трампа

Республіканець вже отримував цей титул після своєї першої перемоги на виборах.

ЗМІ: Time назве людиною року Дональда Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

У четвер журнал Time має оприлюднити ім'я людини року за власною версією - і нею, якщо вірити ЗМІ, стане обраний президент США Дональд Трамп.

Як пише Reuters, низка медіа, знайомих з редакційними процесами у Time, стверджують, що саме республіканець вже вдруге отримає від видання титул найбільш яскравої та історично важливої особистості року, що минає. Прогноз насправді не складний: у 21 столітті переможець виборів президента США обов'язково опинявся на обкладинці підсумкового випуску журналу. Але у випадку Джо Байдена у 2020-ому - разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про вибір видання Трамп може дізнатися під час церемонії на Нью-Йоркській біржі, де він у четвер символічно вдарить у дзвін, щоб сигналізувати початок торгів. 

Минулоріч Time визнали людиною року американську співачку Тейлор Свіфт, а у 2022-ому титул дістався Президенту Володимиру Зеленському та "Духу України".

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