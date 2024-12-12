У Сирії повстанці спалили могилу батька Башара Асада

Сирійські повстанці зруйнували могилу покійного президента Хафеза аль-Асада, батька поваленого президента Башара Асада.
Про це повідомляє BBC News.
“На відео, підтверджених ВВС, видно озброєних чоловіків, які скандують, коли вони обходять палаючий мавзолей у Кардахі, на північному заході прибережного регіону Латакія”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, як зазначається, по всій країні під радісні вигуки сирійців були знесені статуї та плакати покійного президента Хафеза та його сина Башара.
Хафез аль-Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті в 2000 році, коли владу перейшов до його сина.
Він народився та виріс у родині алавітів (відгалуження шиїтського ісламу та релігійна меншина в Сирії, основний центр населення якої знаходиться в провінції Латакія) поблизу узбережжя Середземного моря поблизу кордону з Туреччиною.
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