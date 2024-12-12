У Сирії повстанці спалили могилу батька Башара Асада

Сирійські повстанці зруйнували могилу покійного президента Хафеза аль-Асада, батька поваленого президента Башара Асада.

Про це повідомляє BBC News.

“На відео, підтверджених ВВС, видно озброєних чоловіків, які скандують, коли вони обходять палаючий мавзолей у Кардахі, на північному заході прибережного регіону Латакія”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, по всій країні під радісні вигуки сирійців були знесені статуї та плакати покійного президента Хафеза та його сина Башара.

Хафез аль-Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті в 2000 році, коли владу перейшов до його сина.

Він народився та виріс у родині алавітів (відгалуження шиїтського ісламу та релігійна меншина в Сирії, основний центр населення якої знаходиться в провінції Латакія) поблизу узбережжя Середземного моря поблизу кордону з Туреччиною.

Багато алавітів, які складають близько 10% населення країни, були затятими прихильниками родини Асадів. Деякі з них тепер побоюються, що вони можуть стати мішенню для повстанців.