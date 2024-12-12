Нацспротив: Путін відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу Асаду
Нацспротив: Путін відмовився відпустити сирійських найманців на допомогу Асаду
Жарт зайшов задалеко: Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
Жарт зайшов задалеко: Трамп назвав Трюдо "губернатором штату Канада"
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
ГоловнаСвіт

У Сирії повстанці спалили могилу батька Башара Асада

Мавзолей Хафеза аль-Асада був розташований у провінції Латакія.

У Сирії повстанці спалили могилу батька Башара Асада
У Сирії повстанці спалили могилу батька Башара Асада
Фото: Скріншот з відео

Сирійські повстанці зруйнували могилу покійного президента Хафеза аль-Асада, батька поваленого президента Башара Асада.

Про це повідомляє BBC News.

“На відео, підтверджених ВВС, видно озброєних чоловіків, які скандують, коли вони обходять палаючий мавзолей у Кардахі, на північному заході прибережного регіону Латакія”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначається, по всій країні під радісні вигуки сирійців були знесені статуї та плакати покійного президента Хафеза та його сина Башара.

Хафез аль-Асад правив Сирією з 1971 року до своєї смерті в 2000 році, коли владу перейшов до його сина.

Підписуйтесь на наш Google News

Він народився та виріс у родині алавітів (відгалуження шиїтського ісламу та релігійна меншина в Сирії, основний центр населення якої знаходиться в провінції Латакія) поблизу узбережжя Середземного моря поблизу кордону з Туреччиною.

Багато алавітів, які складають близько 10% населення країни, були затятими прихильниками родини Асадів. Деякі з них тепер побоюються, що вони можуть стати мішенню для повстанців.

  • Днем оголошення падіння режиму диктатора Башара Асада стало 8 грудня. Саме тоді сирійська опозиція, яка з 27 листопада вела стрімкий наступ на контрольовані Асадом міста, оголосила про втечу диктатора та відхід його сил зі столиці. Адміністративна влада поки що залишатиметься за прем'єр-міністром. 

  • Асад втік до Росії. За даними Головного управління розвідки, втекти зі Сирії йому допомогли росіяни, і вони ж доручили пілотам літака з диктатором зникнути з радарів. 

  • Режим Асада протягом десятиліття підживлювали Росія та Іран. 

  • Після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада з в'язниць звільнили десятки тисяч в'язнів. Правозахисники повідомили, що проти опонентів диктатури застосовували тортури і страти.

  • Постраждалі внаслідок хімічної атаки 2018 року у Сирії вимагають відновлення розслідування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies