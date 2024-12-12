Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку напередодні інавгурації Трампа

Дональд Трамп привітав заяву Рея, назвавши це “чудовим днем для Америки”.

Директор ФБР Крістофер Рей дає свідчення перед юридичним комітетом Палати представників, 24 липня 2024 року.

Очільник ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку після завершення повноважень нинішньої адміністрації, до інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News.

“Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для бюро буде правильним те, що я працюватиму до кінця повноважень нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку”, — сказав Рей.

Він наголосив, що це рішення нелегке, оскільки йому подобається ФБР та його місія.

Видання зазначає, що обраний президент привітав заяву Рея, назвавши це “чудовим днем для Америки”.

Дональд Трамп призначив Рея директором ФБР в 2017 році на 10-річний термін після звільнення Джеймса Комі.