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Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку напередодні інавгурації Трампа

Дональд Трамп привітав заяву Рея, назвавши це “чудовим днем для Америки”.

Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку напередодні інавгурації Трампа
Директор ФБР Крістофер Рей дає свідчення перед юридичним комітетом Палати представників, 24 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Очільник ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку після завершення повноважень нинішньої адміністрації, до інавгурації Дональда Трампа.

Про це повідомляє CBS News.

“Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для бюро буде правильним те, що я працюватиму до кінця повноважень нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку”, — сказав Рей.

Він наголосив, що це рішення нелегке, оскільки йому подобається ФБР та його місія.

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Видання зазначає, що обраний президент привітав заяву Рея, назвавши це “чудовим днем для Америки”.

Дональд Трамп призначив Рея директором ФБР в 2017 році на 10-річний термін після звільнення Джеймса Комі. 

  • Обраний президент США Дональд Трамп заявив про свій намір номінувати колишнього співробітника Ради національної безпеки Білого дому Кеша Пателя на посаду голови ФБР.
  • Патель, який у перший термін Трампа працював радником директора Національної розвідки та міністра оборони, раніше виступав за позбавлення ФБР участі у зборі розвідувальної інформації та очищення лав організації від співробітників, які не підтримують політику Трампа.
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