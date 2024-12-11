У Новгородській області зруйнували польський цвинтар

Польща відправила російській владі ноту з проханням знайти і покарати винних у плюндруванні могил на цвинтарі вояків Армії Крайової, які загинули у сталінських концтаборах.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський, передає Укрінформ.

Як підкреслив Вронський, за даними польського генконсульства у Санкт-Петербурзі на цьому цвинтарі “упродовж усієї ночі група з важким спорядженням працювала, щоб все знищити”.

Тепер у польських дипломатів постає питання, чи має інцидент відношення до закриття спочатку російського генконсульства у Познані, а пізніше - польського у Санкт-Петербурзі.

“І є питання до пані Захарової: чи таким чином має виглядати “болюча відповідь”, яку вона обіцяла”, - зазначив речник польського МЗС.

В населеному пункті Боровичі-Йогла Новгородської області РФ було знищено три меморіали – польські й католицькі поховання громадян Польщі, які загинули в радянських концтаборах. Знищені меморіали розташовані на відстані декількох кілометрів один від одного.

Польські дипломати нагадали, що до таборів НКВС у цьому регіоні в 1944 році було заслано близько 5 тис. поляків, в основному бійців Армії Крайової. Тоді від хвороб та голоду померли понад 600 поляків, їх поховали в безіменних могилах. Польські меморіали встановили в 1993-2004 роках.